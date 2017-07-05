В Петербурге теплоход с пассажирами врезался в мост

В Санкт-Петербурге накануне вечером теплоход с пассажирами на борту врезался в опору моста Ломоносова во время движения по реке Фонтанке.

В момент происшествия на теплоходе находились около 35 челове. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу уточнили, что при столкновении пострадали две женщины 33 и 64 лет, которые были незамедлительно доставлены в одно из медицинских учреждений Петербурга.

Вероятной причиной случившегося называют отказ рулевого управления, передает "Фонтанка". В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства столкновения теплохода с опорой моста.