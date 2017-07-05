В Бурятии вертолет совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

В Окинском районе Бурятии жесткую посадку в среду, 5 июля, совершил вертолет Bell 206.

В результате происшествия, согласно последней информации, пострадали пилот и пассажир воздушного судна - они получили травмы различной степени тяжести, однако смогли выйти на связь с диспетчерами. Впоследствии, согласно информации "Росбалта", один человек скончался. Как отметили в Восточно-Сибирском СУСК на транспорте, в ходе посадки вертолет был частично разрушен.

В настоящий момент на место аварии направлен вертолет Ми-8 со спасателями на борту, отмечает РИА "Новости". Обстоятельства случившегося уточняются.