Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

Несчастье произошло вечером 4 июля на 22 километре шоссе Уварово-Семеновка в Можайском районе Подмосковья. Водитель на иномарке столкнулся с пятнадцатилетним подростком на велосипеде. Мальчик умер.

Иномарка совершила наезд на велосипедиста в Можайском районе Московской области, пишет газета «Известия». Смертельно ДТП произошло на 22 км автодороги Уварово – Семеновка.

Водитель «Шевроле» сбил подростка 15 лет на велосипеде, авария оказалась смертельной, ребенок скончался от полученных травм. Водитель с места ДТП не скрылся, с ним в данное время работают следователи полиции. Кто виноват в аварии, выяснит следствие.