Москва

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Происшествия 18+

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

4 июля 2017, 22:59 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде
globallookpress.com

Несчастье произошло вечером 4 июля на 22 километре шоссе Уварово-Семеновка в Можайском районе Подмосковья. Водитель на иномарке столкнулся с пятнадцатилетним подростком на велосипеде. Мальчик умер.

Иномарка совершила наезд на велосипедиста в Можайском районе Московской области, пишет газета «Известия». Смертельно ДТП произошло на 22 км автодороги Уварово – Семеновка.

Водитель «Шевроле» сбил подростка 15 лет на велосипеде, авария оказалась смертельной, ребенок скончался от полученных травм. Водитель с места ДТП не скрылся, с ним в данное время работают следователи полиции. Кто виноват в аварии, выяснит следствие.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Происшествия

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

Несчастье произошло вечером 4 июля на 22 километре шоссе Уварово-Семеновка в Можайском районе Подмосковья. Водитель на иномарке столкнулся с пятнадцатилетним подростком на велосипеде. Мальчик умер.

//Экономика

Россия и Китай подписали порядка 20 контрактов о сотрудничестве

Россия и Китай подписали порядка 20 контрактов о сотрудничестве

Российский президент Владимир Путин 4 июля провел переговоры со сворим китайским коллегой, председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи подписано порядка двадцати договоров о сотрудничестве.

//В мире

Украина не войдёт в Европу с Бандерой: Польша грозит наложить вето

Украина не войдёт в Европу с Бандерой: Польша грозит наложить вето

Польша грозит наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит и дальше восхвалять культ националиста Степана Бандеры, предупредил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.
sungrado

//Общество

С 5 июля все дроны будут подлежать регистрации

С 5 июля все дроны будут подлежать регистрации

С 5 июля в России вступают в действие новые требования к воздушному кодексу. С этого дня все беспилотные летающие аппараты должны бить поставлены на государственный учет, даже самые маленькие, в 250 граммов.

//Общество

Депутатам втрое увеличили транспортные расходы в командировках

Депутатам втрое увеличили транспортные расходы в командировках

Депутатам почти втрое увеличили транспортные расходы в командировках - с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного законодателя в год. Такое решение утвердил комитет Госдумы по регламенту.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Почтальонке, которая пожаловалась Путину на зарплату, предложили уволиться

Почтальонке, которая пожаловалась Путину на зарплату, предложили уволиться

Почтальон из села в Тюменской области Анура Садыкова 15 июня дозвонилась на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщила, что зарабатывает менее 4 тыс руб. Ануре начальство предложило уволиться.

//Общество

Стали известны первые результаты экспертизы останков царской семьи

Стали известны первые результаты экспертизы останков царской семьи

Группа криминалистов, которая в данное время занимается уникальной экспертизой останков семьи императора Николая II, озвучила первые результаты и выводы по поводу расправы над царской семьей.

//Новости ADWILE

//Наука

Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь

Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь

Для зарождения новой жизни в космосе – процесс сложный, однако, не настолько, как ученым представлялось ранее. Это выяснили исследователи из французского Университета Ниццы - Софии Антиполис и агентства NASA.

//Общество

В Кабардино-Балкарии нашли самую пожилую женщину планеты

В Кабардино-Балкарии нашли самую пожилую женщину планеты

У женщины спрашивать возраст неприлично, но только не в случае с жительницей Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаовой, возраст которой стал рекордом Книги рекордов России: Нано 127 лет.
sungrado

//Новости партнеров

//Экономика

МВФ заморозил очередной транш для Украины

МВФ заморозил очередной транш для Украины

Верховная рада Украины не успевает принять все законодательные акты, которые требует МВФ в обмен на деньги. По этой причине очередной транш для Украины в размере 1,9 млрд долларов заморожен МВФ до осени.

//Происшествия

В детском лагере под Ярославлем вспышка кишечной инфекции

В детском лагере под Ярославлем вспышка кишечной инфекции

Ранее «Аргументы недели» сообщали про случаи отравления в детском лагере Подмосковья, где ребята отравились просроченными продуктами. У воспитанников лагеря "Черная речка" под Ярославлем обнаружена инфекция.

//Общество

В Крыму Владимира Путина ждут полосатые хищники

В Крыму Владимира Путина ждут полосатые хищники

Сторонники крымского бизнесмена Олега ЗУБКОВА и поклонники принадлежащего ему сафари-парка «Тайган» сняли официальное обращение к президенту России Владимиру ПУТИНУ.

//В мире

В Раде хотят запретить гастроли российских артистов, и своих не выпустят

В Раде хотят запретить гастроли российских артистов, и своих не выпустят

В Верховной раде, похоже, устали расширять список невъездных российских артистов и ищут возможность запретить гастроли по стране всем российским артистам сразу. В раду поступил соответствующий закон.

//Происшествия

Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы

Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы

Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин пропал без вести в минувшую субботу, с тех пор и ведутся его поиски, но безрезультатно. Сегодня на помощь полиции и волонтерам пришли лучшие экстрасенсы страны.

//Общество

Концерн "Калашников" взялся за разработку электромотоцикла

Концерн "Калашников" взялся за разработку электромотоцикла

Известный на весь мир производитель автоматического и снайперского оружия, концерн «Калашников», решил разрабатывать мотоциклы. Речь идет о целой линейке двухколесных байков вплоть до электрической версии.

//Происшествия

В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей

В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей

В детском лагере «Геосфера», что находится в Московской области, 4 июля произошло массовое отравление воспитанников. Дети обратились в санчасть с жалобами на недомогание и расстройство пищеварения.

//В мире

На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль

На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль

Флагман ВМС Литвы корабль "Президент Сметона" затонул в водах Финского залива в 1945 году. Отчего погиб корабль, ученым еще предстоит выяснить, а пока судно смогли обнаружить на дне моря в 10 милях от берега.

//Общество

Почему не пели гимн и зачем подарили тарелку. Взгляд со стороны

Почему не пели гимн и зачем подарили тарелку. Взгляд со стороны

24 июня 2017 года в Алуште прошли всероссийские соревнования по боксу среди студентов и аспирантов. Журналист «Аргументов недели – Крым» понаблюдал за происходящим и сделал несколько выводов.

//Общество

Минкомсвязи РФ предлагает сделать "опасное селфи" уголовно наказуемым

Минкомсвязи РФ предлагает сделать "опасное селфи" уголовно наказуемым

У специалистов Минкомсвязи РФ замысел таков, что уголовная ответственность за селфи на опасных объектах сведет на нет смертельные случаи, когда люди гибнут по неосторожности при желании сняться.

//Общество

Бахчисарайскую банду наркодилеров ждет суд

Бахчисарайскую банду наркодилеров ждет суд

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух членов преступной группы наркоторговцев.

//Спорт

Мутко рассказал, какими будут цены на билеты ЧМ-2018 для россиян

Мутко рассказал, какими будут цены на билеты ЧМ-2018 для россиян

Ключевое решение о ценах на билеты во время ЧМ-2018 будет принимать Международная федерация футбола, но вице-премьер РФ Виталий Мутко сделает все, чтобы российские болельщики покупали билеты дешевле.

//live

«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»

«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что 38 учебников истории были исключены из школьной программы после прохождения проверки. Об этом архиважном деле размышляет Наталия НАРОЧНИЦКАЯ:

//Криминал

В Пулково пытался попасть мужчина с наркотиками под гипсом

В Пулково пытался попасть мужчина с наркотиками под гипсом

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции не могли не вспомнить советский фильм «Бриллиантовая рука». Контрабандист решил обмануть полицейских, спрятав наркотики под слой гипса.

//Происшествия

В Австрии 7 тысяч кур перекрыли шоссе (ВИДЕО)

В Австрии 7 тысяч кур перекрыли шоссе (ВИДЕО)

Это не «куриный флешмоб», поскольку куры попали на пригородное шоссе не по своей воле. Десятки ящиков с живыми пернатыми вывалились на шоссе из раскрывшихся дверей грузовика, который перевозил птицу.

//Здоровье

Ученые нашли новую опасность солнечного загара

Ученые нашли новую опасность солнечного загара

Ультрафиолетовое излучение, которому подвергают себя люди во время солнечного загара, чревато серьезными проблемами со здоровьем. Такой вывод сделали исследователи Квинслендского университета.

//В мире

В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

В Турции их школьной программы исключили уроки по изучению теории эволюции Чарльза Дарвина. По этому поводу профсоюз учителей страны грозится подать в суд и вернуть необходимый предмет в школу.

//Политика

Россия и Китай предложили КНДР прекратить ядерные испытания

Россия и Китай предложили КНДР прекратить ядерные испытания

Москва и Пекин предложили объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР, сообщается в совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая по проблемам Корейского полуострова.

//Общество

Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой

Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой

В этом году из-за жаркой летней погоды насекомых там особенно много. Чтобы сохранить посевы, сельхозорганизации обрабатывают поля от вредителей. Ежегодно на эти цели региональные власти выделяют субсидии из областного бюджета. Деньги должны помочь фермерам закупить необходимые химические препараты и технику. В этом сезоне размер субсидий почти 7,5 миллионов рублей. Но главное условие в борьбе с саранчой - вовремя начать опрыскивать посевы.

//Происшествия

В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа

В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа

Двухлетний москвич вертолетом МЧС доставлен в клинику после падения со второго этажа. Малыш выпал из окна квартиры в доме на улице Байкальская (восток Москвы) днем 4 июля. Ребенка поместили в реанимацию.

//Общество

СМИ: Мара Багдасарян устроилась продавцом колбасы, чтобы отработать штрафы

СМИ: Мара Багдасарян устроилась продавцом колбасы, чтобы отработать штрафы

Отец скандальной гонщицы Мары Багдасарян обещал отправить дочь в ссылку, если она не образумится. Работа в магазине, это, пожалуй, похлеще ссылки будет для Мары: трудиться придется, не прогуляешь.

//Политика

А мы помним! Россия поздравила США с Днем независимости

А мы помним! Россия поздравила США с Днем независимости

Ранее «Аргументы недели» сообщали о конфузе американской администрации, которая поздравила Россию с с государственным праздником с опозданием на три дня. Российская сторона поздравляет США вовремя.

//Общество

Валентина Матвиенко станцевала на берегу озера Иссык-Куль (ВИДЕО)

Валентина Матвиенко станцевала на берегу озера Иссык-Куль (ВИДЕО)

Группа молодежи на берегу озера Иссык-Куль (Республика Кыргызстан) устроила флешмоб и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не могла не поучаствовать в соревнованиях и станцевала.

//В мире

Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе

Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе

Путешествие из Нижней Саксонии (городок Лауэнферде, Германия ) в Санкт-Петербург проделал на тракторе 81-летний немецкий пенсионер Винфрид Лангнер. Это не было никакой акцией, - просто «тракторный туризм».

//Происшествия

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

Под Москвой иномарка сбила подростка на велосипеде

Несчастье произошло вечером 4 июля на 22 километре шоссе Уварово-Семеновка в Можайском районе Подмосковья. Водитель на иномарке столкнулся с пятнадцатилетним подростком на велосипеде. Мальчик умер.

//Экономика

Россия и Китай подписали порядка 20 контрактов о сотрудничестве

Россия и Китай подписали порядка 20 контрактов о сотрудничестве

Российский президент Владимир Путин 4 июля провел переговоры со сворим китайским коллегой, председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи подписано порядка двадцати договоров о сотрудничестве.

//В мире

Украина не войдёт в Европу с Бандерой: Польша грозит наложить вето

Украина не войдёт в Европу с Бандерой: Польша грозит наложить вето

Польша грозит наложить вето на возможное вступление Украины в Европейский союз, если Киев продолжит и дальше восхвалять культ националиста Степана Бандеры, предупредил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

//Общество

С 5 июля все дроны будут подлежать регистрации

С 5 июля все дроны будут подлежать регистрации

С 5 июля в России вступают в действие новые требования к воздушному кодексу. С этого дня все беспилотные летающие аппараты должны бить поставлены на государственный учет, даже самые маленькие, в 250 граммов.

//Общество

Депутатам втрое увеличили транспортные расходы в командировках

Депутатам втрое увеличили транспортные расходы в командировках

Депутатам почти втрое увеличили транспортные расходы в командировках - с 296,8 тысяч до 830 тысяч рублей на одного законодателя в год. Такое решение утвердил комитет Госдумы по регламенту.

//Общество

Почтальонке, которая пожаловалась Путину на зарплату, предложили уволиться

Почтальонке, которая пожаловалась Путину на зарплату, предложили уволиться

Почтальон из села в Тюменской области Анура Садыкова 15 июня дозвонилась на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщила, что зарабатывает менее 4 тыс руб. Ануре начальство предложило уволиться.

//Общество

Стали известны первые результаты экспертизы останков царской семьи

Стали известны первые результаты экспертизы останков царской семьи

Группа криминалистов, которая в данное время занимается уникальной экспертизой останков семьи императора Николая II, озвучила первые результаты и выводы по поводу расправы над царской семьей.

//Наука

Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь

Ученые предупредили, что в космосе вскоре может зародиться новая жизнь

Для зарождения новой жизни в космосе – процесс сложный, однако, не настолько, как ученым представлялось ранее. Это выяснили исследователи из французского Университета Ниццы - Софии Антиполис и агентства NASA.

//Общество

В Кабардино-Балкарии нашли самую пожилую женщину планеты

В Кабардино-Балкарии нашли самую пожилую женщину планеты

У женщины спрашивать возраст неприлично, но только не в случае с жительницей Баксанского района Кабардино-Балкарии Нану Шаовой, возраст которой стал рекордом Книги рекордов России: Нано 127 лет.

//Экономика

МВФ заморозил очередной транш для Украины

МВФ заморозил очередной транш для Украины

Верховная рада Украины не успевает принять все законодательные акты, которые требует МВФ в обмен на деньги. По этой причине очередной транш для Украины в размере 1,9 млрд долларов заморожен МВФ до осени.

//Происшествия

В детском лагере под Ярославлем вспышка кишечной инфекции

В детском лагере под Ярославлем вспышка кишечной инфекции

Ранее «Аргументы недели» сообщали про случаи отравления в детском лагере Подмосковья, где ребята отравились просроченными продуктами. У воспитанников лагеря "Черная речка" под Ярославлем обнаружена инфекция.

//Общество

В Крыму Владимира Путина ждут полосатые хищники

В Крыму Владимира Путина ждут полосатые хищники

Сторонники крымского бизнесмена Олега ЗУБКОВА и поклонники принадлежащего ему сафари-парка «Тайган» сняли официальное обращение к президенту России Владимиру ПУТИНУ.

//В мире

В Раде хотят запретить гастроли российских артистов, и своих не выпустят

В Раде хотят запретить гастроли российских артистов, и своих не выпустят

В Верховной раде, похоже, устали расширять список невъездных российских артистов и ищут возможность запретить гастроли по стране всем российским артистам сразу. В раду поступил соответствующий закон.

//Происшествия

Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы

Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы

Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин пропал без вести в минувшую субботу, с тех пор и ведутся его поиски, но безрезультатно. Сегодня на помощь полиции и волонтерам пришли лучшие экстрасенсы страны.

//Общество

Концерн "Калашников" взялся за разработку электромотоцикла

Концерн "Калашников" взялся за разработку электромотоцикла

Известный на весь мир производитель автоматического и снайперского оружия, концерн «Калашников», решил разрабатывать мотоциклы. Речь идет о целой линейке двухколесных байков вплоть до электрической версии.

//Происшествия

В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей

В детском лагере Подмосковья произошло массовое отравление детей

В детском лагере «Геосфера», что находится в Московской области, 4 июля произошло массовое отравление воспитанников. Дети обратились в санчасть с жалобами на недомогание и расстройство пищеварения.

//В мире

На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль

На дне Финского залива нашли затонувший в 1945 году президентский корабль

Флагман ВМС Литвы корабль "Президент Сметона" затонул в водах Финского залива в 1945 году. Отчего погиб корабль, ученым еще предстоит выяснить, а пока судно смогли обнаружить на дне моря в 10 милях от берега.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Почему не пели гимн и зачем подарили тарелку. Взгляд со стороны

Почему не пели гимн и зачем подарили тарелку. Взгляд со стороны

24 июня 2017 года в Алуште прошли всероссийские соревнования по боксу среди студентов и аспирантов. Журналист «Аргументов недели – Крым» понаблюдал за происходящим и сделал несколько выводов.

//Общество

Минкомсвязи РФ предлагает сделать "опасное селфи" уголовно наказуемым

Минкомсвязи РФ предлагает сделать "опасное селфи" уголовно наказуемым

У специалистов Минкомсвязи РФ замысел таков, что уголовная ответственность за селфи на опасных объектах сведет на нет смертельные случаи, когда люди гибнут по неосторожности при желании сняться.

//Общество

Бахчисарайскую банду наркодилеров ждет суд

Бахчисарайскую банду наркодилеров ждет суд

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против двух членов преступной группы наркоторговцев.

//Спорт

Мутко рассказал, какими будут цены на билеты ЧМ-2018 для россиян

Мутко рассказал, какими будут цены на билеты ЧМ-2018 для россиян

Ключевое решение о ценах на билеты во время ЧМ-2018 будет принимать Международная федерация футбола, но вице-премьер РФ Виталий Мутко сделает все, чтобы российские болельщики покупали билеты дешевле.

//live

«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»

«Ностальгия по Сталину в нашей стране вызвана топтанием собственной истории!»

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сообщила, что 38 учебников истории были исключены из школьной программы после прохождения проверки. Об этом архиважном деле размышляет Наталия НАРОЧНИЦКАЯ:

//Криминал

В Пулково пытался попасть мужчина с наркотиками под гипсом

В Пулково пытался попасть мужчина с наркотиками под гипсом

В аэропорту Санкт-Петербурга сотрудники транспортной полиции не могли не вспомнить советский фильм «Бриллиантовая рука». Контрабандист решил обмануть полицейских, спрятав наркотики под слой гипса.

//Происшествия

В Австрии 7 тысяч кур перекрыли шоссе (ВИДЕО)

В Австрии 7 тысяч кур перекрыли шоссе (ВИДЕО)

Это не «куриный флешмоб», поскольку куры попали на пригородное шоссе не по своей воле. Десятки ящиков с живыми пернатыми вывалились на шоссе из раскрывшихся дверей грузовика, который перевозил птицу.

//Здоровье

Ученые нашли новую опасность солнечного загара

Ученые нашли новую опасность солнечного загара

Ультрафиолетовое излучение, которому подвергают себя люди во время солнечного загара, чревато серьезными проблемами со здоровьем. Такой вывод сделали исследователи Квинслендского университета.

//В мире

В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

В Турции из школьной программы изъяли теорию Дарвина, учителя протестуют

В Турции их школьной программы исключили уроки по изучению теории эволюции Чарльза Дарвина. По этому поводу профсоюз учителей страны грозится подать в суд и вернуть необходимый предмет в школу.

//Политика

Россия и Китай предложили КНДР прекратить ядерные испытания

Россия и Китай предложили КНДР прекратить ядерные испытания

Москва и Пекин предложили объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР, сообщается в совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая по проблемам Корейского полуострова.

//Общество

Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой

Иркутские фермеры начали борьбу с саранчой

В этом году из-за жаркой летней погоды насекомых там особенно много. Чтобы сохранить посевы, сельхозорганизации обрабатывают поля от вредителей. Ежегодно на эти цели региональные власти выделяют субсидии из областного бюджета. Деньги должны помочь фермерам закупить необходимые химические препараты и технику. В этом сезоне размер субсидий почти 7,5 миллионов рублей. Но главное условие в борьбе с саранчой - вовремя начать опрыскивать посевы.

//Происшествия

В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа

В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа

Двухлетний москвич вертолетом МЧС доставлен в клинику после падения со второго этажа. Малыш выпал из окна квартиры в доме на улице Байкальская (восток Москвы) днем 4 июля. Ребенка поместили в реанимацию.

//Общество

СМИ: Мара Багдасарян устроилась продавцом колбасы, чтобы отработать штрафы

СМИ: Мара Багдасарян устроилась продавцом колбасы, чтобы отработать штрафы

Отец скандальной гонщицы Мары Багдасарян обещал отправить дочь в ссылку, если она не образумится. Работа в магазине, это, пожалуй, похлеще ссылки будет для Мары: трудиться придется, не прогуляешь.

//Политика

А мы помним! Россия поздравила США с Днем независимости

А мы помним! Россия поздравила США с Днем независимости

Ранее «Аргументы недели» сообщали о конфузе американской администрации, которая поздравила Россию с с государственным праздником с опозданием на три дня. Российская сторона поздравляет США вовремя.

//Общество

Валентина Матвиенко станцевала на берегу озера Иссык-Куль (ВИДЕО)

Валентина Матвиенко станцевала на берегу озера Иссык-Куль (ВИДЕО)

Группа молодежи на берегу озера Иссык-Куль (Республика Кыргызстан) устроила флешмоб и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не могла не поучаствовать в соревнованиях и станцевала.

//В мире

Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе

Немецкий пенсионер доехал из Германии до Санкт-Петербурга на тракторе

Путешествие из Нижней Саксонии (городок Лауэнферде, Германия ) в Санкт-Петербург проделал на тракторе 81-летний немецкий пенсионер Винфрид Лангнер. Это не было никакой акцией, - просто «тракторный туризм».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры