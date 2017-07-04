В детском лагере под Ярославлем вспышка кишечной инфекции

Ранее «Аргументы недели» сообщали про случаи отравления в детском лагере Подмосковья, где ребята отравились просроченными продуктами. У воспитанников лагеря "Черная речка" под Ярославлем обнаружена инфекция.

Работа детского лагеря отдыха под Ярославлем в настоящее время приостановлена, сообщает РИА Новости.

В контексте ЧП в Ярославской области даже название лагеря – «Черная речка» - звучит зловеще. По свидетельству Роспотребнадзора, пяти воспитанникам лагеря медики поставили диагноз «острая кишечная инфекция».

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора ищут источник заражения: проверяются все помещения лагеря и пищеблок, отобраны пробы воды и пищевых продуктов.