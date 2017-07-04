Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы
4 июля 2017, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин пропал без вести в минувшую субботу, с тех пор и ведутся его поиски, но безрезультатно. Сегодня на помощь полиции и волонтерам пришли лучшие экстрасенсы страны.
К поискам пропавшего мальчика в Латвии подключились экстрасенсы, сообщает РИА Новости.
Госполиция Латвии информирует, что в поисках ребенка участвуют тысячи добровольцев, полиция города Лиепая и солдаты, однако, результатов пока нет. 4 июля к поискам подключились экстрасенсы, которые уже выдали силовикам какую-то информацию и она проверяется сейчас.
Полиция просит всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Ивана Берладина, позвонить по телефону 110. Рост Ивана — 120 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны.