Пропавшего пятилетнего мальчика в Латвии ищут экстрасенсы

Пропавший в Латвии пятилетний Иван Берладин пропал без вести в минувшую субботу, с тех пор и ведутся его поиски, но безрезультатно. Сегодня на помощь полиции и волонтерам пришли лучшие экстрасенсы страны.

К поискам пропавшего мальчика в Латвии подключились экстрасенсы, сообщает РИА Новости.

Госполиция Латвии информирует, что в поисках ребенка участвуют тысячи добровольцев, полиция города Лиепая и солдаты, однако, результатов пока нет. 4 июля к поискам подключились экстрасенсы, которые уже выдали силовикам какую-то информацию и она проверяется сейчас.

Полиция просит всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Ивана Берладина, позвонить по телефону 110. Рост Ивана — 120 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны.