Это не «куриный флешмоб», поскольку куры попали на пригородное шоссе не по своей воле. Десятки ящиков с живыми пернатыми вывалились на шоссе из раскрывшихся дверей грузовика, который перевозил птицу.

Инцидент с курами на дороге произошел в северной части Австрии, передает телеканал «Вести». Движение по шоссе пришлось перекрыть полностью: по одной стороне шоссе бродят куры, а по другой – тормозят водители, чтобы посмотреть на птиц.

Ящики с курами оказались на шоссе утром 4 июля. Кур просыпали на скоростной трассе А1 под городом Линц. Шоссе на протяжении 160 метров «оккупировали» куры. На место происшествия пришлось вызывать специалистов экстренных служб из города Вена.