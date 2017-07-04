В Москве малыш попал в реанимацию после падения со второго этажа

Двухлетний москвич вертолетом МЧС доставлен в клинику после падения со второго этажа. Малыш выпал из окна квартиры в доме на улице Байкальская (восток Москвы) днем 4 июля. Ребенка поместили в реанимацию.

Выпавший из окна квартиры двухлетний малыш помещен в отделение реанимации, состояние ребенка критическое, сообщает РИА Новости.

Двухлетний малыш после падения был доставлен спецвертолетом регионального МЧС в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Обстоятельства, при которых ребенок выпал из окна, не сообщаются. Известно, что при госпитализации травмированного малыша контролировали врачи МАЦ и центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).