Стали известны все подробности трагедии с 9 погибшими на озере Максимка

Поисковые работы на озере Максимка в Челябинской области завершены. Спасатели нашли тело последней, седьмой жертвы. Трагедия случилась в минувшее воскресенье, 2 июля. Перегруженная лодка со взрослыми и детьми перевернулась.

В этот день 30 человек отмечали успешное (с отличием) окончание школы одной из выпускниц. Взрослые употребляли спиртное, а потом 9 человек отправились кататься по озеру на лодке. В лодке находились владелец водоема, четыре женщины и четверо детей.

Когда лодка перевернулась и люди начали тонуть, двое мужчин, стоящих на берегу, бросились на помощь, но тоже утонули. Двоим пострадавшим удалось добраться до берега. Водоем, где погибли люди, не был оборудован «ни для купания, ни для катания на лодках», сообщили в МЧС. Кроме того, на людях в лодке не было спасательных жилетов.



Региональные власти выплатят по 100 тыс. руб. двум семьям, родственники которых погибли на озере. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



