В Чечне объявлен в розыск глава регионального отделения Сбербанка

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание одного миллиарда рублей. Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка.

По данным МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является глава Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юрлица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.

Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.