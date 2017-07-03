В США автомобиль врезался в группу людей в Бостоне
3 июля 2017, 22:11 [ «Аргументы Недели» ]
В США автомобиль Toyota Camry в понедельник днем въехал в группу людей недалеко от международного аэропорта Logan в Бостоне. В результате наезда машины на людей пострадали 10 человек.
Согласно информации полиции, все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По свидетельству очевидцев, водитель потерял управление автомобиля, и машина наехала на группу людей у здания воздушной гавани.
По предварительной версии следствия, шофер вместо педали тормоза нажал на газ. Бостонские СМИ пишут, что в месте, куда въехал автомобиль, находилось уличное кафе, где обычно собирались водители такси. Именно они в основном и пострадали в результате наезда.