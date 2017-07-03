МВД завершило расследование уголовного дела по факту гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Балашихе.

Расследование ведется в отношении 31-летней женщины, которая сидела за рулем автомобиля "Хёндай" и сбила во дворе жилого дома малыша.

Официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова опровергла появившиеся сообщения о том, что дело уже передано в суд. По ее словам, сначала стороны начнут знакомиться с материалами.

Расследование ДТП получило широкий общественный резонанс в связи с тем, что результаты экспертизы показали наличие в крови ребенка большой дозы алкоголя.

Родители малыша сообщали, что дело было возбуждено только спустя почти месяц после гибели их сына. Они предполагают, что дело хотели замять.

Официальный представитель семьи погибшего в ДТП в подмосковной Балашихе шестилетнего мальчика Валерий Зубов прокомментировал сообщения о передаче дела в суд.