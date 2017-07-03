В Казани целая семья - отец, мать и сын - погибли в выгребной яме

В Казани целая семья - 59-летний отец, 57-летняя мать и 32-летний сын - погибли в выгребной яме в минувшее воскресенье. По версии следствия, мужчина - глава семейства - занимался прочисткой засорившегося стока выгребной ямы.

В какой-то момент хозяин дома вдохнул выделившийся из нее газ, предположительно метан, и в результате потерял сознание.

Услышав крики о помощи, за ним спустился сын. Молодой мужчина следом упал без чувств. Ставшая свидетелем трагедии женщина позвала на помощь соседей. Пока люди бежали, она тоже залезла в яму, после чего упала.

Соседи вызвали спасателей. Тела двоих мужчин и женщины извлекли прибывшие на место спасатели.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка гибели людей.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.