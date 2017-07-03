Москвичка выгнала из дома дочь, чтобы заработать на квартирантах

Пожилая москвичка выставила из дома родную дочь, чтобы подселить в квартиру посторонних за деньги. Дочь, у которой мать отобрала ключи, подсчитала, что на ее жилплощади проживает девять человек.

Оставшаяся без квартиры дочь смогла попасть на свою жилплощадь только после решения суда и в сопровождении полиции, передает телеканал «Вести».

Мать выгнала дочь просто: сменила замки, когда девушки не было дома и не открывала ей дверь. В одной из комнат (жилплощадь имеет две комнаты) сейчас проживет семья из шести человек, а в другой – женщина с тремя детьми. Квартира в доме №22 по улице Большая Очаковская стала настоящим общежитием, с той лишь разницей, что квартиранты проживают там нелегально. Полицейские заставили мамашу отдать ключи дочери, но возбуждать дело отказались: преступления нет. Выселить квартирантов с помощью судебных приставов не получается и судебное решение в ее пользу девушке пока не помогает.