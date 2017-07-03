В центре Одессы взорвался автомобиль

В национальной полиции Одесской области сообщили, что взрыв автомобиля в центре Одессы, безусловно, является терактом. Установлено, что автомобиль подорвали с помощью дистанционного устройства.

О подрыве автомобиля в Одессе передает телеканал RT.

Радиоуправляемую мину в легковом автомобиле подорвали на улице Маразлиевской. Машина была припаркована на автостоянке у жилых домов. Полиция уже установила, что взрывное устройство было самодельным. О жертвах взрыва или пострадавших сведений нет.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про теракт в центре Киева, когда подорвали автомобиль офицера СБУ полковника Максима Шаповала.