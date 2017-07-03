Парень погиб, надышавшись битумной мастики

В деревне Духовец Курского района произошел несчастный случай при выполнении работ по строительству сливной ямы в частном доме, в результате чего погиб 22-летний парень.



Как сообщает СУ СК РФ по Курской области, житель деревни привлек для выполнения строительных работ по обустройству на территории его домовладения сливной ямы двух жителей поселка Ворошнево. Вечером 23 июня мужчины приступили к строительству канализационной сливной ямы, которая была смонтирована из железобетонных колец. 22-летний парень принялся обрабатывать их битумной мастикой для гидроизоляции, его 39-летний напарник отъехал за инструментом.



Когда мужчина вернулся, то увидел парня на дне канализационной ямы в бессознательном состоянии. Он сразу позвал на помощь соседей и спустился в яму. Там он сразу же почувствовал себя плохо от паров битумной мастики. Их обоих вытащили из ямы, вызвали бригаду «Скорой медицинской помощи». Но в итоге приехавшие медики констатировали смерть молодого человека от токсического действия неорганических веществ. Напарника же доставили в больницу, в настоящее время его жизни и здоровью угрозы не имеется.



Сейчас идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





по сообщению портала "КУРСК-СИТИ"