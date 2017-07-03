В Уфе маршрутки врезалась в грузовик, пока водитель считал сдачу

Массовая авария произошла 3 июля в центре города Уфа (республика Башкортостан). Напротив Монумента Дружбы, маршрутный микроавтобус «Форд» протаранил грузовик «Изуцу», а тот врезался в легковой автомобиль «Лада».

Известно, что авария с маршруткой в Уфе произошла в 12 часов дня, пишет «РГ».

Маршрутный микроавтобус с 13 пассажирами в салоне ехал по маршруту №51. Когда водитель маршрутки отсчитывал сдачу очередному пассажиру, микроавтобус врезался в большегруз. Грузовик правил не нарушал, он остановился на перекрестке на красный сигнал светофора.

Медицинская помощь понадобилась 11 пассажирам маршрутки. Водители машин не пострадали. На месте аварии работают инспекторы регионального ГИБДД.