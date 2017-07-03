На одной из автозаправочных станций «Газпромнефть» в Дагестане 3 июля взорвалась цистерна с автомобильным топливом. Взрыв спровоцировал пожар на огромной территории, погибло два человека, есть раненые.

Цистерна с бензином взорвалась на АЗС «Газпромнефть», которая расположена в Тарумовском районе республики, сообщает «Росбалт».

Несчастье произошло при проведении ремонтных работ на автозаправке у трассы «Кавказ». Цистерна с топливом на 50 «кубов» взорвалась, а затем вспыхнула. Площадь пожара, по данным регионального МЧС, достигала 400 квадратных метров. Два человека при пожаре получили ожоги, не совместимые с жизнью и скончались. Сведений о других пострадавших пока нет. Ведется следствие.