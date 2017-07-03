66-летнюю пенсионерку ждал неприятный сюрприз, когда она пошла в туалет. Пожилая москвичка обнаружила на полу туалетной комнаты мертворожденного младенца, после чего она вызвала полицию.

Женщина рассказала полицейским, что ее 38-летняя дочь пожаловалась на боль в животе и пошла в туалетную комнату. А когда вышла оттуда, сказала матери, что пойдет на лестницу покурить. После этого она исчезла. По словам пенсионерки, ее ранее судимая дочь ведет аморальный образ.