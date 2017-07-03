Спасатели нашли тела еще двух детей с затонувшей лодки под Челябинском

Спасатели обнаружили тела еще двух детей с затонувшей лодки на озере Максим в Челябинской области. Ведутся поиски последнего пропавшего – мужчины 1981 года рождения.

Таким образом, число жертв возросло до шести. Это мужчины 1979 и 1972 годов и четверо детей – трое школьников и двухлетний малыш. РИА Новости также сообщает о четырех взрослых мужчинах, которым удалось самостоятельно выбраться на берег.

Спасатели уверены, что лодка перевернулась из-за перегруза. Все пассажиры были без спасательных жилетов.



