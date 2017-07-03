В Дагестане два ребенка и мужчина утонули в озере
3 июля 2017, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 18+
3 июля 2017, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"
Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу
//Общество
//Общество
Маршруты общественного транспорта в Москве перейдут на индивидуальное расписание
//Криминал
//Новости партнеров
//Общество
//Кино
//В мире
Легендарный футболист Диего Марадона мечтает о российском гражданстве
//Армия
Минобороны сообщило о 15 самолетах-разведчиках у границ России
//В мире
На сирийских деньгах впервые напечатали портрет Башара Асада
В понедельник в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности
//В мире
Китай не дает объяснений неудачному запуску ракеты "Чанчжэн-5" (ВИДЕО)
Следователи установили все обстоятельства аварии с 14 жертвами в Татарстане
//Общество
В СИЗО Владивостока в мужском белье попытались пронести наркотики
//Политика
//В мире
Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу
//Общество
//Общество
Маршруты общественного транспорта в Москве перейдут на индивидуальное расписание
//Криминал
//Общество
//Кино
//В мире
Легендарный футболист Диего Марадона мечтает о российском гражданстве
//Армия
Минобороны сообщило о 15 самолетах-разведчиках у границ России
//В мире
На сирийских деньгах впервые напечатали портрет Башара Асада
В понедельник в Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности
//В мире
Китай не дает объяснений неудачному запуску ракеты "Чанчжэн-5" (ВИДЕО)
Следователи установили все обстоятельства аварии с 14 жертвами в Татарстане
//Общество
В СИЗО Владивостока в мужском белье попытались пронести наркотики
Все авторы >>