В Дагестане два ребенка и мужчина утонули в озере

Трагедия произошла 3 июля на озере Комсомольское в городе Буйнакск. Вода в озере поднялась из-за ливней, берег водоема подмыло и он рухнул в воду. На обрыве в момент обрушения находилось шесть человек.

О трагедии в Дагестане пишет «РГ». Шесть человек упали в воду из-за обрушения берега. Пятеро из упавших в воду были детьми. Выплыть смогли только трое детей. Два ребенка и мужчина утонули в озере.

В настоящее время тела погибших ищут водолазы региональных сил МЧС. Пока не удается найти тело одного утонувшего.