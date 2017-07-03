Следователи установили все обстоятельства аварии с 14 жертвами в Татарстане

Следователи установили все обстоятельства жуткой аварии в Татарстане, унесшей жизни 14 пассажиров автобуса. Причиной аварии могло стать оторвавшееся колесо у пассажирского автобуса.

Во время столкновения с тягачом у него, скорее всего, оторвалось переднее правое колесо. Конструкция «Неоплана» такова, что с этой стороны у него располагается бензобак. Когда колесо оторвалось, транспортное средство стало заваливаться на правый бок и загорелось, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» замначальника ГУОБДД) МВД России Сергей Добряков. За несколько секунд огонь охватил весь салон, к тому же оказались заблокированы все двери, находящиеся на правой стороне. Шансов спастись в таких обстоятельствах у пассажиров было крайне мало.

Изначально следователи выдвигали другие версии произошедшего: водитель автобуса не справился с управлением, выполняя обгон, мог уснуть за рулем, либо был ослеплен фарами грузовика.



Авария произошла в ночь на воскресенье, 2 июля, близ города Заинска. Пассажирский автобус, выполнявший рейс Самара — Ижевск, столкнулся с «КамАЗом», который тащил на сцепке автомобиль MAN. После этого он опрокинулся и загорелся. В салоне автобуса находились 29 человек, 14 из которых погибли, остальные получили ранения и травмы. 12 человек госпитализировали, пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2 июля в Татарстане был объявлен днем траура. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.



