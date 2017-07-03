В Индонезии при крушении спасательного вертолёта погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета в Индонезии, который направлялся к населенному пункту около активного вулкана для эвакуации его жителей.

Как передает агентство AP, вертолет разбился примерно за три минуты до планируемого прибытия на плато Диенг. Ранее в результате извержения вулкана в воскресенье здесь ранило по меньшей мере 10 человек. Сообщается, что самолет врезался в скалу в районе Темангун провинции Центральная Ява.

Жертвами крушения воздушного судна стали четверо военно-морских офицера и четверо спасателей. Власти страны заявили, что вертолет Dauphin AS365 был полностью годен к эксплуатации.