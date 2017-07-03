Авиалесоохрана: в России действует 160 лесных пожаров

За прошедшие сутки 2 июля в России было ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 5652 га, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.



В настоящее время на территории страны действует около 160 лесных пожаров на площади 58878 га. В частности, 52 пожара на землях лесного фонда действует в Забайкальском крае, 26 - в Республике Бурятия, 22 - в Иркутской области.

Для тушения лесных пожаров в России задействован 4531 человек, 728 единиц техники и 25 воздушных судов.