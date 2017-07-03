В Челябинской области во время лодочной прогулки погибли люди

Несколько человек утонули во время прогулки на лодке по водоёму "Максим" в Чесменском районе Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, этот водоем не предназначен ни для купания, ни для катания на лодках. Однако это обстоятельство не остановило группу людей, которые в воскресенье, 2 июля, решили прокатиться на лодке без спасательных жилетов.

В итоге лодка перевернулась. Лишь четверым пассажирам удалось спастись, число погибших спасатели пока не уточнили. Подробности произошедшего будут устанавливать следственные органы.