В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме

В Москве Курский и Киевский вокзалы в воскресенье вечером проверены и уже работают в штатном режиме.

Проверку вокзалов экстренным службам пришлось проводить после сообщения неизвестного человека об угрозе взрыва в этих столичных вокзалах.

На месте происшествия работали кинологи, полиция, сотрудники МЧС. Взрывных устройств в зданиях вокзалов не обнаружено.

К 21:00 мск все мероприятия экстренных служб были завершены. Тревога оказалась ложной, - сообщает "Интерфакс".

В настоящее время Киевский и Курский вокзалы работают в штатном режиме.