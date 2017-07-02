В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме
2 июля 2017, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве Курский и Киевский вокзалы в воскресенье вечером проверены и уже работают в штатном режиме.
Проверку вокзалов экстренным службам пришлось проводить после сообщения неизвестного человека об угрозе взрыва в этих столичных вокзалах.
На месте происшествия работали кинологи, полиция, сотрудники МЧС. Взрывных устройств в зданиях вокзалов не обнаружено.
К 21:00 мск все мероприятия экстренных служб были завершены. Тревога оказалась ложной, - сообщает "Интерфакс".
В настоящее время Киевский и Курский вокзалы работают в штатном режиме.