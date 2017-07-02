//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Происшествия 13+

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

2 июля 2017, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском
фото с сайта МЧС

Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 2 июня, вечером в Омской области. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и грузовой машины погибли пять человек, в том числе маленький ребёнок.

По данным МЧС, авария произошла примерно около 20 часов в Омском районе на участке Западного обхода Омска Федоровка — Александровка.

В результате автокастрофы погибли водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры — три женщины и девочка 2014 года рождения. В омской полиции отметили, что в автомобиле ехала семья.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

"Аргументы недели" писали о ДТП в Татарстане, погибли два ребенка.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Спорт

Сборная Германии одержала победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии одержала победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии в воскресенье, 2 июля, одержала победу над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций по футболу. Немецкую сборную вывел вперед Ларс Штиндль. Он забил гол на 20-й минуте матча.

//В мире

Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу

Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 2 июля, провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Подробности переговоров президента Турции и министра обороны России пока не уточняются.

//В мире

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с "последним днём Помпеи". 30 июня 2017 года немецкий Бундестаг разрешил гомосексуалистам регистрировать официальные браки.
sungrado

//Общество

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области. Она стала известной в соцсетях после того, как была осуждена по делу о репосте в соцсети видео с издевательствами над детьми в детском лагере.

//В мире

На Украине предложили создать реестр приглашающих российских артистов лиц

На Украине предложили создать реестр приглашающих российских артистов лиц

Вслед за «черным списком» российских артистов на Украине может появиться реестр лиц, которые приглашают их выступать на территории страны. С соответствующим предложением выступил украинский вице-премьер.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Наука

Китай произвел запуск ракеты-носителя "Великий поход-5", но не успешно

Китай произвел запуск ракеты-носителя "Великий поход-5", но не успешно

Китай в воскресенье произвел с космодрома Вэньчан запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18". Но пуск прошел не удачно. Вывести на орбиту спутник не удалось.

//Общество

Митрополит Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка

Митрополит Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка

Митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ, определившее судьбу 10-месячного мальчика. У малыша в Великобритании диагностировано редкое генетическое заболевание.

//Новости ADWILE

//Наука

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Глобальное космическое исследование позволило ученым открыть уникальные, неизвестные ранее особенности планеты Уран. В этом специалистам помог спутник «Вояжер-2».

//Метеоновости

В турецком городе Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

В турецком городе Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд зафиксирован в Турции в курортном городе Анталья. 1 июля в Анталье столбики термометров постигла отметки +45,4 градуса. Ранее рекорд жары был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года.
sungrado

//Новости партнеров

//Экономика

Вучич: Россия поможет Сербии в строительстве нового транзитного газопровода

Вучич: Россия поможет Сербии в строительстве нового транзитного газопровода

Президент Сербии Александр Вучич надеется на помощь России при строительстве новой ветки от газопровода от границы с Болгарией. Сербия могла бы зарабатывать от €100 млн до €150 млн в год.

//Происшествия

В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме

В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме

В Москве Курский и Киевский вокзалы в воскресенье вечером проверены и уже работают в штатном режиме. Проверку вокзалов экстренным службам пришлось проводить после сообщения неизвестного об угрозе взрыва.

//Общество

Участник «Голоса» спел пассажирам самолета, готовящегося к аварийной посадке

Участник «Голоса» спел пассажирам самолета, готовящегося к аварийной посадке

Участник музыкального шоу «Голос» певец Влади Блайберг попытался успокоить пассажиров в самолете, выполнябщем рейс Москва – Батуми, когда воздушное судно выполняло аварийную посадку.

//Общество

Свадьба детей российских олигархов в США обошлась в миллионы долларов

Свадьба детей российских олигархов в США обошлась в миллионы долларов

Свадьба детей российских олигархов - дочери бизнесмена Эльдара Османова и сына предпринимателя Альберта Авдоляна - в США обошлась в миллионы долларов. Только услуги флориста стоили 500 тысяч долларов.

//В мире

Китай выразил протест в связи с заходом эсминца США в акваторию спорных островов

Китай выразил протест в связи с заходом эсминца США в акваторию спорных островов

Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с заходом эсминца США USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. КНР считает острова своими.

//Метеоновости

Какая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 июля

Какая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 июля

В Москве и Подмосковье в понедельник, 3 июля, сохранится дождливая погода. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, сильные дожди возможны в ночь на понедельник. Утро понедельника будет дождивым.

//Происшествия

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 2 июня, вечером в Омской области. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и грузовой машины погибли пять человек.

//Спорт

В соцсетях опубликован клип, посвященный ЧМ по футболу 2018 года

В соцсетях опубликован клип, посвященный ЧМ по футболу 2018 года

В социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" опубликован клип, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Полина Гагарина, DJ Smash и Егор Крид выступили сегодня во время закрытия Кубка конфедераций.

//В мире

Митя Фомин на фестивале во Львове публично заявил, что Крым – это Россия

Митя Фомин на фестивале во Львове публично заявил, что Крым – это Россия

Российский исполнитель Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest в украинском Львове заявил, что Крым — это территори Российской Федерации. Митя Фомин ранее выступал в Крыму.

//Спорт

Португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота

Португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота

Португалец Луиш Нету забил мяч в свои ворота в матче за третье место Кубка конфедераций. Сборная Португалии обыграла сборную Мексики. Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа признан лучшим игроком матча .

//Шоу-бизнес

Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике

Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике

Актриса Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике. Синоптики объявили, что в столичном регионе лета в этом году точно не дождаться. Но девушки все равно запасаются новыми купальниками.

//Происшествия

Вестибюль станции метро "Щелковская" работает в штатном режиме

Вестибюль станции метро "Щелковская" работает в штатном режиме

В Москве в воскресенье вестибюль станции метрополитена "Щелковская" Арбатско-Покровской работает в штатном режиме. Северный вестибюль "Щелковской" закрывали из-за обнаруженного бесхозного предмета.

//Здоровье

Ученые обеспокоены распространением опасных для человека червей-паразитов

Ученые обеспокоены распространением опасных для человека червей-паразитов

В США ученые обеспокоены стремительным распространением червей-паразитов, опасных для жизни людей. Гельмины Angiostrongylus cantonensis проникают не только в легкие, но и могут попасть в мозг.

//В мире

Захарова: СМИ начали масштабную пропагандистскую кампанию против Сирии

Захарова: СМИ начали масштабную пропагандистскую кампанию против Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что иностранные СМИ начали информационно-пропагандистскую кампанию о якобы применении сирийскими властями химического оружия.

//Политика

Миллер прокомментировал сообщения о его переходе из "Газпрома" в губернаторы

Миллер прокомментировал сообщения о его переходе из "Газпрома" в губернаторы

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что сообщений о его уходе из компании и переходе в губернаторы Санкт-Петербурга не видел и не читал.

//Общество

Максим Фадеев не выдержал и высказался об истории с "пьяным" мальчиком

Максим Фадеев не выдержал и высказался об истории с "пьяным" мальчиком

Известный продюсер, много работающий с детьми, Максим Фадеев не удержался и высказался об истории с "пьяным" мальчиком - шестилетним малышом, погибшим в ДТП в подмосковной Балашихе.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото в оригинальном костюме

Анна Седокова опубликовала фото в оригинальном костюме

Певица, мама двух дочек и маленького сыночка Анна Седокова опубликовала свое фото в оригинальном костюме. Седокова призналась: "Хочется быть желанной и счастливой". И выложила фото в костюме женщины-кошки.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес. Оказывается, Ксения Собчак и Андрей Малов провели свадьбу детей двух российских олигархов.

//Происшествия

В ДТП на Ставрополье погибли 4 мужчины и женщина

В ДТП на Ставрополье погибли 4 мужчины и женщина

В Ставропольском крае страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье днем в городе Новоалександровске. В результате ДТП погибли пять человек - четверо мужчин и одна женщина.

//Здоровье

Неврологи назвали продукты, улучшающие работу мозга человека

Неврологи назвали продукты, улучшающие работу мозга человека

Британские неврологи составили список продуктов питания, положительно влияющих на работу мозга человека. Медики считают полезными оливковое и миндальное масла. Миндальное - полезный источник белка.

//Экономика

Путин подписал снижающие бюджетный дефицит поправки

Путин подписал снижающие бюджетный дефицит поправки

В подписанном президентом документе говорится, что дефицит бюджета снижается с ранее заложенных в него 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Данный показатель удалось уменьшить благодаря увеличению государственных доходов.

//Культура

Фильм Звягинцева " Нелюбовь" признан лучшим фильмом фестиваля в Мюнхене

Фильм Звягинцева " Нелюбовь" признан лучшим фильмом фестиваля в Мюнхене

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз международного кинофестиваля в немецком Мюнхене. Картина "Нелюбовь" ранее уже получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

//Происшествия

В ДТП в Татарстане погибли двое детей, в том числе годовалый малыш

В ДТП в Татарстане погибли двое детей, в том числе годовалый малыш

В ДТП в Татарстане неподалеку от города Заинска в ночь на воскресенье погибли двое детей, в том числе годовалый малыш. Погибшие дети были пассажирами автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Самара-Ижевск.

//В мире

В Киеве сообщили о минировании шести станций метрополитена

В Киеве сообщили о минировании шести станций метрополитена

Сейчас в метро работают сотрудники полиции. Некоторое время назад местные СМИ сообщили, что правоохранители завершили обследование четырех станций, упомянутых в сообщении, взрывчатки там не обнаружено.

//Спорт

Сборная Германии одержала победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии одержала победу над командой Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии в воскресенье, 2 июля, одержала победу над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций по футболу. Немецкую сборную вывел вперед Ларс Штиндль. Он забил гол на 20-й минуте матча.

//В мире

Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу

Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и главы Минобороны РФ Шойгу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 2 июля, провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Подробности переговоров президента Турции и министра обороны России пока не уточняются.

//В мире

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с последним днём Помпеи

Кадыров сравнил легализацию однополых браков в Германии с "последним днём Помпеи". 30 июня 2017 года немецкий Бундестаг разрешил гомосексуалистам регистрировать официальные браки.

//Общество

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области

Евгения Чудновец выдвинулась в губернаторы Свердловской области. Она стала известной в соцсетях после того, как была осуждена по делу о репосте в соцсети видео с издевательствами над детьми в детском лагере.

//В мире

На Украине предложили создать реестр приглашающих российских артистов лиц

На Украине предложили создать реестр приглашающих российских артистов лиц

Вслед за «черным списком» российских артистов на Украине может появиться реестр лиц, которые приглашают их выступать на территории страны. С соответствующим предложением выступил украинский вице-премьер.

//Наука

Китай произвел запуск ракеты-носителя "Великий поход-5", но не успешно

Китай произвел запуск ракеты-носителя "Великий поход-5", но не успешно

Китай в воскресенье произвел с космодрома Вэньчан запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") со спутником связи "Шицзянь-18". Но пуск прошел не удачно. Вывести на орбиту спутник не удалось.

//Общество

Митрополит Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка

Митрополит Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка

Митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал решение ЕСПЧ, определившее судьбу 10-месячного мальчика. У малыша в Великобритании диагностировано редкое генетическое заболевание.

//Наука

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Ученые открыли неизвестные ранее уникальные особенности Урана

Глобальное космическое исследование позволило ученым открыть уникальные, неизвестные ранее особенности планеты Уран. В этом специалистам помог спутник «Вояжер-2».

//Метеоновости

В турецком городе Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

В турецком городе Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд зафиксирован в Турции в курортном городе Анталья. 1 июля в Анталье столбики термометров постигла отметки +45,4 градуса. Ранее рекорд жары был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года.

//Экономика

Вучич: Россия поможет Сербии в строительстве нового транзитного газопровода

Вучич: Россия поможет Сербии в строительстве нового транзитного газопровода

Президент Сербии Александр Вучич надеется на помощь России при строительстве новой ветки от газопровода от границы с Болгарией. Сербия могла бы зарабатывать от €100 млн до €150 млн в год.

//Происшествия

В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме

В Москве Курский и Киевский вокзалы проверены и уже работают в штатном режиме

В Москве Курский и Киевский вокзалы в воскресенье вечером проверены и уже работают в штатном режиме. Проверку вокзалов экстренным службам пришлось проводить после сообщения неизвестного об угрозе взрыва.

//Общество

Участник «Голоса» спел пассажирам самолета, готовящегося к аварийной посадке

Участник «Голоса» спел пассажирам самолета, готовящегося к аварийной посадке

Участник музыкального шоу «Голос» певец Влади Блайберг попытался успокоить пассажиров в самолете, выполнябщем рейс Москва – Батуми, когда воздушное судно выполняло аварийную посадку.

//Общество

Свадьба детей российских олигархов в США обошлась в миллионы долларов

Свадьба детей российских олигархов в США обошлась в миллионы долларов

Свадьба детей российских олигархов - дочери бизнесмена Эльдара Османова и сына предпринимателя Альберта Авдоляна - в США обошлась в миллионы долларов. Только услуги флориста стоили 500 тысяч долларов.

//В мире

Китай выразил протест в связи с заходом эсминца США в акваторию спорных островов

Китай выразил протест в связи с заходом эсминца США в акваторию спорных островов

Министерство иностранных дел Китая выразило протест в связи с заходом эсминца США USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. КНР считает острова своими.

//Метеоновости

Какая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 июля

Какая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 июля

В Москве и Подмосковье в понедельник, 3 июля, сохранится дождливая погода. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, сильные дожди возможны в ночь на понедельник. Утро понедельника будет дождивым.

//Происшествия

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 2 июня, вечером в Омской области. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и грузовой машины погибли пять человек.

//Спорт

В соцсетях опубликован клип, посвященный ЧМ по футболу 2018 года

В соцсетях опубликован клип, посвященный ЧМ по футболу 2018 года

В социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" опубликован клип, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Полина Гагарина, DJ Smash и Егор Крид выступили сегодня во время закрытия Кубка конфедераций.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Митя Фомин на фестивале во Львове публично заявил, что Крым – это Россия

Митя Фомин на фестивале во Львове публично заявил, что Крым – это Россия

Российский исполнитель Митя Фомин во время музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest в украинском Львове заявил, что Крым — это территори Российской Федерации. Митя Фомин ранее выступал в Крыму.

//Спорт

Португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота

Португалец Луиш Нету забил мяч в собственные ворота

Португалец Луиш Нету забил мяч в свои ворота в матче за третье место Кубка конфедераций. Сборная Португалии обыграла сборную Мексики. Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа признан лучшим игроком матча .

//Шоу-бизнес

Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике

Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике

Актриса Анастасия Макеева опубликовала фото в новом купальнике. Синоптики объявили, что в столичном регионе лета в этом году точно не дождаться. Но девушки все равно запасаются новыми купальниками.

//Происшествия

Вестибюль станции метро "Щелковская" работает в штатном режиме

Вестибюль станции метро "Щелковская" работает в штатном режиме

В Москве в воскресенье вестибюль станции метрополитена "Щелковская" Арбатско-Покровской работает в штатном режиме. Северный вестибюль "Щелковской" закрывали из-за обнаруженного бесхозного предмета.

//Здоровье

Ученые обеспокоены распространением опасных для человека червей-паразитов

Ученые обеспокоены распространением опасных для человека червей-паразитов

В США ученые обеспокоены стремительным распространением червей-паразитов, опасных для жизни людей. Гельмины Angiostrongylus cantonensis проникают не только в легкие, но и могут попасть в мозг.

//В мире

Захарова: СМИ начали масштабную пропагандистскую кампанию против Сирии

Захарова: СМИ начали масштабную пропагандистскую кампанию против Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что иностранные СМИ начали информационно-пропагандистскую кампанию о якобы применении сирийскими властями химического оружия.

//Политика

Миллер прокомментировал сообщения о его переходе из "Газпрома" в губернаторы

Миллер прокомментировал сообщения о его переходе из "Газпрома" в губернаторы

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что сообщений о его уходе из компании и переходе в губернаторы Санкт-Петербурга не видел и не читал.

//Общество

Максим Фадеев не выдержал и высказался об истории с "пьяным" мальчиком

Максим Фадеев не выдержал и высказался об истории с "пьяным" мальчиком

Известный продюсер, много работающий с детьми, Максим Фадеев не удержался и высказался об истории с "пьяным" мальчиком - шестилетним малышом, погибшим в ДТП в подмосковной Балашихе.

//Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото в оригинальном костюме

Анна Седокова опубликовала фото в оригинальном костюме

Певица, мама двух дочек и маленького сыночка Анна Седокова опубликовала свое фото в оригинальном костюме. Седокова призналась: "Хочется быть желанной и счастливой". И выложила фото в костюме женщины-кошки.

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Ксения Собчак рассказала о встрече на свадьбе в Лос-Анджелесе с Леди Гага

Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram о своей командировке в Лос-Анджелес. Оказывается, Ксения Собчак и Андрей Малов провели свадьбу детей двух российских олигархов.

//Происшествия

В ДТП на Ставрополье погибли 4 мужчины и женщина

В ДТП на Ставрополье погибли 4 мужчины и женщина

В Ставропольском крае страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье днем в городе Новоалександровске. В результате ДТП погибли пять человек - четверо мужчин и одна женщина.

//Здоровье

Неврологи назвали продукты, улучшающие работу мозга человека

Неврологи назвали продукты, улучшающие работу мозга человека

Британские неврологи составили список продуктов питания, положительно влияющих на работу мозга человека. Медики считают полезными оливковое и миндальное масла. Миндальное - полезный источник белка.

//Экономика

Путин подписал снижающие бюджетный дефицит поправки

Путин подписал снижающие бюджетный дефицит поправки

В подписанном президентом документе говорится, что дефицит бюджета снижается с ранее заложенных в него 3,2% ВВП до 2,1% ВВП. Данный показатель удалось уменьшить благодаря увеличению государственных доходов.

//Культура

Фильм Звягинцева " Нелюбовь" признан лучшим фильмом фестиваля в Мюнхене

Фильм Звягинцева " Нелюбовь" признан лучшим фильмом фестиваля в Мюнхене

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил главный приз международного кинофестиваля в немецком Мюнхене. Картина "Нелюбовь" ранее уже получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

//Происшествия

В ДТП в Татарстане погибли двое детей, в том числе годовалый малыш

В ДТП в Татарстане погибли двое детей, в том числе годовалый малыш

В ДТП в Татарстане неподалеку от города Заинска в ночь на воскресенье погибли двое детей, в том числе годовалый малыш. Погибшие дети были пассажирами автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Самара-Ижевск.

//В мире

В Киеве сообщили о минировании шести станций метрополитена

В Киеве сообщили о минировании шести станций метрополитена

Сейчас в метро работают сотрудники полиции. Некоторое время назад местные СМИ сообщили, что правоохранители завершили обследование четырех станций, упомянутых в сообщении, взрывчатки там не обнаружено.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры