Целая семья погибла в ДТП с участием грузовика под Омском

Крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье, 2 июня, вечером в Омской области. В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ и грузовой машины погибли пять человек, в том числе маленький ребёнок.

По данным МЧС, авария произошла примерно около 20 часов в Омском районе на участке Западного обхода Омска Федоровка — Александровка.

В результате автокастрофы погибли водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры — три женщины и девочка 2014 года рождения. В омской полиции отметили, что в автомобиле ехала семья.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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