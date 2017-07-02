В Москве в воскресенье вестибюль станции метрополитена "Щелковская" Арбатско-Покровской работает в штатном режиме. Северный вестибюль станции метро "Щелковская" столичной подземки закрывали из-за обнаруженного бесхозного предмета по требованию полиции.

"На станции метро "Щелковская" был обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория станции обследована, опасности нет. Северный вестибюль вновь открыт для пассажиров", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

В настоящее время станция метро "Щелковская" работает для пассажиров как обычно, в штатном режиме.