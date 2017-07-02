В ДТП на Ставрополье погибли 4 мужчины и женщина

В Ставропольском крае страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье днем в городе Новоалександровске. В результате ДТП погибли пять человек.

По данным ГИБДД, на автодороге "Новоалександровск — станица Расшеватская" в черте города на ул. Расшеватская водитель автомобиля Nissan, по предварительным данным, превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и врезался в дерево, от удара иномарку отбросило, и она столкнулся со стоящей на обочине машиной "ВАЗ 2104".

Водитель и четверо его пассажиров погибли на месте ДТП. Оказалось, что водитель лишен права управления транспортным средством, ранее он привлекался за управление в состоянии опьянения. Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Крупное ДТП с многочисленными жертвами произошло в ночь на воскресенье в Татарстане.