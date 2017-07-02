В ДТП в Татарстане погибли двое детей, в том числе годовалый малыш

В ДТП в Татарстане неподалеку от города Заинска в ночь на воскресенье погибли двое детей, в том числе годовалый малыш. Погибшие дети были пассажирами автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Самара-Ижевск.

Всего в автокатастрофе погибли 14 человек. Есть и раненые - 12 человек. Пострадавшие направлены в ЦРБ Заинского района республики. В пассажирском автобусе находились 29 человек. Устанавливаются личности погибших.

По данным МЧС, после полуночи в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск, на 51 км автодороги "Набережные Челны-Заинск-Альметьевск" Заинского района, произошло ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ", который буксировал на жёсткой сцепке грузовик "МАН", и пассажирского автобуса. Автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком. После удара автобус перевернулся и загорелся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц).

По данным СКР, в порядке ст. 91 УПК РФ задержана гендиректор АО "Евразийская корпорация автовокзалов", в фирме проводятся обыски.

Республиканской прокуратурой принято решение об изъятии из производства ГСУ МВД России по Республике Татарстан уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и передаче в СУ СК России по Республике Татарстан для соединения и дальнейшего расследования.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле в Центральном аппарате. СКР назвал предварительные причины аварии