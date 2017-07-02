Дагестанец погиб при попытке спасти тонущую девушку в Москве

В Москве погиб уроженец Дагестана, пытавшийся спасти тонущую девушку.

В минувший четверг 26-летний Рашид Салахбеков отдыхал на пляже. Увидев, что заплывшая далеко девушка начала тонуть, мужчина бросился ей на помощь. Рашиду удалось дотянуть тонувшую до берега, при этом сам он выплыть не смог. Тело мужчины было найдено только спустя сутки, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее «Аргументы недели» писали о похожем случае, произошедшем в Омской области. Здесь утонул 13-летний подросток, который пытался вытащить из воды свою знакомую. Подростки купались без присмотра взрослых. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливают следователи.