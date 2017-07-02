2 июля в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в крупной аварии
2 июля 2017, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
2 июля в Татарстане объявлен днем траура по погибшим в крупной автокатастрофе в Заинском районе республики. Число жертв к этому моменту увеличилось до 14 человек. В аварии погибли два ребенка. Пострадали 15 пассажиров автобуса.
Госпитализированы 12 человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. Kazanfirst.ru публикует их фамилии.
Водители обоих транспортных средств остались живы, они будут задержаны для допроса. СК назвал возможные причины аварии.
Семьям погибших выплатят по миллиону рублей компенсации.