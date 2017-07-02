Полиция назвала виновника аварии, в которой погибли 13 пассажиров автобуса

В МВД Татарстана сообщили подробности крупной аварии с участием пассажирского автобуса и бензовоза, произошедшей в ночь на воскресенье недалеко от города Заинск. В ДТП погибли 13 пассажиров автобуса, в том числе двое детей.

Виновником аварии стал 56-летний водитель автобуса, который врезался в движущийся в том же направлении грузовик. От удара автобус опрокинулся и загорелся. По неподтвержденной версии, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).



