Опубликовано видео с места крупного ДТП в Татарстане

В интернете появилось видео, снятое на месте столкновения автобуса и бензовоза в Татарстане.

Ролик выложили на видеохостинг YouTube спасатели. На опубликованных ими кадрах можно увидеть свалившийся на бок сгоревший автобус и вылетевший в кювет грузовик.

Напомним, при столкновении двух транспортных средств погибли 13 человек, по уточненным данным, пострадали 15, состояние четверых из них в настоящее время тяжелое. Виновные в этом ДТП будут установлены сотрудниками правоохранительных органов в ходе расследования. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что полиция возбудила по факту аварии уголовное дело.