По факту ДТП с 13 жертвами в Татарстане возбуждено уголовное дело

Авария с участием автобуса и бензовоза в Татарстане стала предметом уголовного разбирательства. Дело по данному факту возбудило республиканское МВД.

О произошедшем дорожном инциденте «Аргументы недели» писали ранее в воскресенье. Минувший ночью в районе города Заинск столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. Оба транспортных средства в результате ДТП загорелись.

Согласно информации, которая имеется на данный момент, в аварии погибли 13 человек, еще 13 пострадали, 12 из них потребовалась госпитализация. Водитель бензовоза повреждений не получил. Как удалось узнать СМИ, некоторое время назад мужчину допросили сотрудники полиции.