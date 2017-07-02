В ночь на воскресенье недалеко от города Заинск (Татарстан) столкнулись бензовоз и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск. Автобус, в котором находились 27 пассажиров и водитель, загорелся и опрокинулся.

Погибли 13 человек, в том числе двое детей. 12 человек госпитализированы. Транспортное средство выгорело полностью.

В данный момент спасатели приступили к извлечению тел погибших. Открыта «горячая линия» (843) 227-46-96.



