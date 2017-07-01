На реке Сходня в Москве ищут мужчину, который нырнул и не вынырнул
1 июля 2017, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]
После сильнейших ливневых дождей в Москве реки столицы стали намного полноводнее. Жара, чередующаяся с непогодой, позволяет людям активно отдыхать на водоемах, иногда – до трагического финала.
О трагедии на реке Сходня в Москве 1 июля сообщает «Лайф».
Инцидент имел место вблизи улицы Новопоселковой, где отдыхала компания из четырех человек. Один из отдыхающих решил нырнуть с моста в реку и сделал это. Ныряние с моста мужчине понравилось и никто из друзей его не остановил, когда он решил нырнуть еще раз и еще...
После третьего раза мужчина на берег не выплыл. Спасатели ведут поиски пропавшего, но пока – безуспешно.