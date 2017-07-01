В Подмосковье дерево рухнуло на прохожего

Ранее «Аргументы недели» сообщали про несчастье на востоке Москвы, где дерево упало на мужчину. Еще одной жертвой стихии стал житель Московской области. Мужчина скончался от травм, когда на него упало дерево.

Дерево упало на случайного прохожего в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление.

Инцидент произошел в Дмитровском районе Московской области. Мужчина погиб на месте от упавшего на него дерева. В СК РФ по Московской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о аномальных ливнях в Новгородской области, где был введен режим ЧС, но пока обходится без жертв.