В Новгородской области из-за ливней введен режим ЧС

Не успела стихия затопить Москву, как разгулялась в Великом Новгороде. От сильнейших ливней в городе и области разрушены дороги и подтоплены дома. Спасатели устраняют последствия стихии, введен режим ЧС.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про аномальные ливни в Москве. Теперь стихия буйствует в Новгородской области, буквально смывая все на своем пути - дома, дороги, столбы и остановки, передает телекомпания НТВ.

За сутки в Новгородской области выпала норма осадков половины месяца - 40 мм. На регион обрушились небывалые ливни и штормовой ветер. Стихия привела к разливу рек, разрушила дороги и затопила множество домов. В полной изоляции оказалось свыше тысячи жителей региона. Сообщений о травмированных пока нет.