Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети
1 июля 2017, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Жирятинском районе Брянской области произошла трагедия. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался на полном ходу в остановочный павильон, на котором находились дети. Погибло два школьника.
О трагедии в Брянской области пишет 1 июля газета «Известия». Известно, что ДТП со смертельным исходом спровоцировал водитель грузовика. По какой-то причине автомобиль потерял управление и врезался в остановку.
Два ребенка погибли на месте, еще двоих доставили в местную больницу с различными травмами, об их состоянии нет сведений.
В настоящее время на месте аварии работают следователи, назначена автотехническая экспертиза грузовика.