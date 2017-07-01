Под Брянском грузовик протаранил остановку, на которой находились дети

В Жирятинском районе Брянской области произошла трагедия. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался на полном ходу в остановочный павильон, на котором находились дети. Погибло два школьника.

О трагедии в Брянской области пишет 1 июля газета «Известия». Известно, что ДТП со смертельным исходом спровоцировал водитель грузовика. По какой-то причине автомобиль потерял управление и врезался в остановку.

Два ребенка погибли на месте, еще двоих доставили в местную больницу с различными травмами, об их состоянии нет сведений.

В настоящее время на месте аварии работают следователи, назначена автотехническая экспертиза грузовика.