В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

Пока нет сведений, что турист из Тулы погиб: его тело не найдено спасателями, поиски приостановлены до утра 2 июля. Пока известно только то, что турист из Тулы сорвался в реку Чучхур в районе водопада.

Турист сорвался с водопада в горную реку Чучхур и тело его до сих пор не нашли, сообщает ТАСС.

Известно, что туристу 37 лет и он сорвался в реку в 12.30 (время московское). Спасатели быстро приступили к поискам тела мужчины, но до наступления темноты обнаружить тело туриста не удалось.

Сообщается, что туляк входил в состав незарегистрированной группы, которая состояла из трех человек. Десять спасателей проверили три каскада водопада и берег, но турист пока не обнаружен.