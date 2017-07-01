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В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы

1 июля 2017, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Карачаево-Черкесии погиб турист из Тулы
globallookpress.com
Пока нет сведений, что турист из Тулы погиб: его тело не найдено спасателями, поиски приостановлены до утра 2 июля. Пока известно только то, что турист из Тулы сорвался в реку Чучхур в районе водопада.
 
Турист сорвался с водопада в горную реку Чучхур и тело его до сих пор не нашли, сообщает ТАСС.
Известно, что туристу 37 лет и он сорвался в реку в 12.30 (время московское). Спасатели быстро приступили к поискам тела мужчины, но до наступления темноты обнаружить тело туриста не удалось.  
Сообщается, что туляк входил в состав незарегистрированной группы, которая состояла из трех человек. Десять спасателей проверили три каскада водопада и берег, но турист пока не обнаружен. 
 

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