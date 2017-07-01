Под Москвой автофургон протаранил машину ДПС

В аварии на федеральной трассе А108 пострадали два сотрудника ДПС. Служебный автомобиль, который был припаркован на обочине дороги, протаранил автофургон. Причины ДТП выясняются, работают следователи.

Авария с полицейской машиной произошла на федеральной автодороге А108 Рязано-Каширского направления, передают «Вести».

Служебная машина была припаркована на обочине шоссе, когда в нее врезался грузовик. Двое полицейских получили ранения, они доставлены в больницу. О состоянии стражей порядка не сообщается.

По какой причине грузовик потерял управление, выяснит следствие. На месте аварии работают эксперты.