В Таиланде 30-летнюю туристку съел варан

Туристку из Бельгии, 30-летнюю Элизу Даллеманге съел гигантский варан. Останки туристки нашли на острове Тау в конце апреля. Тогда полиция Таиланда сообщила родным Элизы, что туристка покончила с собой.

Семья Элизы не поверила в ее суицид и потребовала тщательного расследования, передает телекомпания «Вести».

Тело бельгийской туристки было так обглодано вараном, что идентифицировать личность погибшей помогла только стоматологическая экспертиза. За несколько дней до гибели девушка выходила на связь с родными и вся лучилась счастье по поводу того, что находится на "райском острове". Как-то это не вязалось с самоубийством, да и предсмертной записки обнаружено не было.

Журналисты считают, что тайская полиция не хочет отпугивать туристов, и потому скрывает истинные причины гибели бельгийки. На острове Тау водятся гигантские вараны длиной до трех метров, и их укусы могут быть смертельны. За последние три года на острове от варанов погибло семь человек.