Трагедия произошла 1 июля на железной дороге в Москве. На платформе «Крюково» под скоростной поезд «Сапсан» попали два человека. Люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте и погибли.

О гибели двух человек на путях в Москве пишет газета «Известия».

Трагедия произошла у станции «Крюково» в Москве. Под скоростной поезд «Сапсан» попали два человека и от полученных ранений скончались на месте. Погибшие – мужчина и женщина – переходили железнодорожные пути на участке пути, где это делать запрещено, сообщает управление транспортной полиции по ЦФО.

К месту трагедии прибыли сотрудники следствия, которые выясняют все обстоятельства инцидента.