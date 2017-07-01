Скоростной поезд "Сапсан" сбил двоих человек
1 июля 2017, 16:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Трагедия произошла 1 июля на железной дороге в Москве. На платформе «Крюково» под скоростной поезд «Сапсан» попали два человека. Люди переходили железнодорожные пути в неположенном месте и погибли.
О гибели двух человек на путях в Москве пишет газета «Известия».
Трагедия произошла у станции «Крюково» в Москве. Под скоростной поезд «Сапсан» попали два человека и от полученных ранений скончались на месте. Погибшие – мужчина и женщина – переходили железнодорожные пути на участке пути, где это делать запрещено, сообщает управление транспортной полиции по ЦФО.
К месту трагедии прибыли сотрудники следствия, которые выясняют все обстоятельства инцидента.