1 июля в городе Белогорске Амурской области на улице Авиационной произошло ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, мимо проезжала машина "скорой помощи" - бригада в этот момент возвращалась с вызова.

Медики остановились, чтобы оказать экстренную помощь. Женщина-фельдшер обратилась к одному из участников ДТП с вопросом, нужна ли ему медицинская помощь, на что он ответил отказом. После этого мужчина толкнул её и нанёс удар.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали дебошира и доставили в отдел. Уточняется, что он отказался от медицинского освидетельствования. По факту нанесения побоев медработнику возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.