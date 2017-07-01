Ребенка из России не откачали после купания в турецком бассейне

Трагедия произошла 1 июля на одном из турецких курортов. Девочка 11 лет из России почувствовала сильное головокружение после игр и купания в бассейне и упала в обморок. Врачи не смогли спасти ребенка.

О трагической кончине девочки из России пишет газета «Известия» со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Известно, что 11-летняя туристка из России отдыхала на турецком курорте со своими матерью и братом. Послек купания в бассейне отеля девочка поднялась в свой номер и почувствовала головокружение. Ребенок упал в обморок и подоспевшие врачи смогли только констатировать смерть от остановки сердца. Прямой массаж сердечной мышцы не помог, ребенок умер.

Тело россиянки доставлено в Институт судебной экспертизы в Анталье, чтобы установить точную причину смерти. По предварительной версии, ребенок мог перенести кровоизлияние в мозг.