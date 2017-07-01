Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушен

Ранее «Аргументы недели» сообщали о пожаре в Чернобыльской зоне АЭС. 1 июня стало известно, что этот пожар потушен. Известно, что горел лес рядом с Чернобыльской зоной и силами спасателей пожар был ликвидирован.

Украинские экстренные службы сообщают, что пожар у Чернобыльской зоны потушен в минувшую пятницу 13.25 (время московское), пишут «Известия».

Известно, что с огнем боролись по всем фронтам: тушил и с земли, и с воздуха и только так смогли ликвидировать опасное возгорание. Пожар вблизи Чернобыльской АЭС начался в четверг днем: загорелись отходы древесины во время вырубки леса для прокладки железнодорожных путей.

Площадь огня первоначально составляла 25 гектаров и только неимоверными усилиями огнеборцев удалось уменьшить эту площадь до семи гектаров, а к вечеру пятницы - и вовсе потушить.