За сутки в России сгорело более 10 тысяч гектаров леса
1 июля 2017, 06:08 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки 30 июня в России ликвидировали 79 лесных пожаров на площади 10196 га, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.
В настоящее время на территории страны действуют 179 лесных пожаров на площади 63645 га. В частности, 27 пожаров в Республике Бурятия, 44 пожара в Забайкальском крае, 39 пожаров в Иркутской области и 32 пожара в Красноярском крае.
В целях оказания помощи в стабилизации лесопожарной обстановки в наиболее проблемных регионах были задействованы сотни парашютистов-десантников.