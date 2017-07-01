Во Владивостоке пожарные спасли из огня 20 человек

В ночь с пятницы на субботу, 1 июля, во Владивостоке произошел пожар в доме на улице Чапаева.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 04:55 по местному времени. Через пять минут на место уже прибыли пожарные. Выяснилось, что в цокольном этаже в общем коридоре жилого дома горели хозяйственные ящики, электрический щиток и проводка.

Из огня были спасены двадцать человек, в том числе четыре ребёнка. Пострадавших нет. Пожар на площади 10 кв. м ликвидировали в 06:29.