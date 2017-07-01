Словесная перепалка на западе Москвы закончилась стрельбой

Пострадавших в результате перебранки со стрельбой на западе Москвы нет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Ранее сообщалось о том, что на улице Кастанаевская произошел конфликт со стрельбой. Выяснилось, что его участниками были пять человек, а один из них выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Всех участников конфликта уже доставили в отдел полиции. Примечательно, что до рукоприкладства в этом случае не дошло - люди обменивались лишь ругательствами.