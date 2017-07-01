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Пожар в здании на Берёзовой аллее потушили в Москве

1 июля 2017, 04:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Пожар в здании на Берёзовой аллее потушили в Москве
Фото: pixabay.com

В ночь на субботу, 1 июля, в Москве потушили возгорание в доме №12а по Берёзовой аллее. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице, сообщение о пожаре поступило в 23:56 30 июня.

Выяснилось, что на первом этаже трехэтажного здания было незначительное задымление. Площадь загорания составила 50 квадратных метров. В 01:08 оно было ликвидировано.

Еще до прибытия пожарных все находившиеся в строении покинули его самостоятельно.

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