Пожар в здании на Берёзовой аллее потушили в Москве

В ночь на субботу, 1 июля, в Москве потушили возгорание в доме №12а по Берёзовой аллее. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице, сообщение о пожаре поступило в 23:56 30 июня.

Выяснилось, что на первом этаже трехэтажного здания было незначительное задымление. Площадь загорания составила 50 квадратных метров. В 01:08 оно было ликвидировано.

Еще до прибытия пожарных все находившиеся в строении покинули его самостоятельно.